Ladesäule für Elektroautos in Neuenstein, Baden-Württemberg. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Fahrer von Elektroautos können ihre Akkus an immer mehr Ladesäulen in Deutschland aufladen. Nach einer Übersicht des Energiewirtschafts-Verbandes BDEW gibt es derzeit rund 13.500 öffentliche und teilöffentliche Ladepunkte an rund 6.700 Ladesäulen. Im Vergleich zu Ende Juni 2017 ist dies ein Zuwachs von über 25 Prozent.



Bisher gilt eine unzureichende Lade-Infrastruktur als ein Haupthindernis beim Ausbau der Elektromobilität - neben dem Preis der Fahrzeuge und der geringeren Reichweite.