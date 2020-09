Weltweit betrachtet wuchs Lego nach eigenen Angaben in allen großen Märkten - in Deutschland betrug das Umsatzplus 3,2 Prozent, wie Lego bereits Ende Januar während der Spielwarenmesse in Nürnberg mitgeteilt hatte. Mittlerweile kommt der dänische Konzern nach der Eröffnung von fast 150 neuen Läden auf 570 Filialen in aller Welt. Auch im Internet geht es nach Unternehmensangaben mit um 27 Prozent gewachsenen Besucherzahlen auf der neu aufgestellten Online-Handelsplattform voran.