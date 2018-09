Ein Arbeiter kontrolliert Bauteile einer Maschine. Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Deutschlands Maschinenbauer haben trotz der Verschärfung von Handelskonflikten ihr Exporttempo erhöht. In den ersten vier Monaten stieg die Ausfuhr von Maschinen "Made in Germany" laut Branchenverband VDMA nominal gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Prozent auf 56,1 Milliarden Euro.



Die stärksten Zuwächse verbuchte die exportorientierte deutsche Schlüsselindustrie in den USA und China. Die Einfuhr von Maschinen nach Deutschland wuchs wechselkursbedingt nur um 1,5 Prozent auf 23,7 Milliarden Euro.