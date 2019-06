Ein Elch steht in einem Wildgehege in Brandenburg. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

In Brandenburg werden immer öfter Elche gesichtet. Allein in diesem Jahr seien vier Tiere dem Landeskompetenzzentrum Forst in Eberswalde gemeldet worden, sagte Kornelia Dobias, Leiterin der Forschungsstelle für Wildökologie.



Wahrscheinlich werde die Zahl der aus Polen zuwandernden Tiere steigen, sagte sie. Bislang gebe es aber keinen Nachweis, dass sich Elche dauerhaft in der Mark angesiedelt hätten. Man gehe davon aus, dass die Elche weiter westwärts oder zurück nach Osten wandern.