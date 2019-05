Nigel Farage im Wahlkampf (Archiv).

Das Europaparlament untersucht finanzielle Zuwendungen an den europakritischen britischen EU-Abgeordneten Nigel Farage. Das bestätigte ein Sprecher in Brüssel.



Hintergrund sind Medienberichte in Großbritannien. So soll Farage umgerechnet 510.000 Euro von dem Millionär und Brexit-Befürworter Arron Banks für die Finanzierung seines extravaganten Lebensstils erhalten haben. Farage ist einer der Vorreiter der Brexit-Bewegung und hat für die Europawahl eine neue Brexit-Partei gegründet.