Alexander Zverev

Quelle: reuters

Alexander Zverev hat in der Davis-Cup-Partie gegen Ungarn für den zweiten Punkt gesorgt. Nach dem Zittersieg von Philipp Kohlschreiber gewann der Weltranglisten-Dritte in Frankfurt/Main gegen den klaren Außenseiter Peter Nagy 6:2, 6:2. Zuvor hatte Kohlschreiber den 19-jährigen Zsombor Piros 6:7 (6:8), 7:5, 6:4 niedergerungen.



Damit führt die deutsche Auswahl nach dem Eröffnungstag der zweitägigen Begegnung 2:0 und ist nur noch einen Sieg vom Erreichen der neuen Finalrunde entfernt. Am Samstag geht es zunächst mit dem Doppel weiter, für das Jan-Lennard Struff und Tim Pütz nominiert sind.