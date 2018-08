Alexander Zverev bei den French Open (Archivbild). Quelle: epa

Titelverteidiger Alexander Zverev steht beim Tennis-Hartplatz-Turnier in Washington erneut im Finale. Der 21-Jährige gewann das Halbfinale gegen den 19 Jahre alten Griechen Stefanos Tsitsipas klar in zwei Sätzen mit 6:2, 6:4.



Zverev steht zum 14.Mal in einem Endspiel auf der ATP-Tour, achtmal verließ er den Platz bislang als Sieger. In diesem Jahr gewann die Nummer drei der Welt in München und Madrid, in Miami und Rom scheiterte er jeweils an seinem Endspielgegner.