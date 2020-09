Alexander Zverev zieht in die dritte Runde ein.

Quelle: reuters

Alexander Zverev steht nach einem weiteren Dreisatz-Sieg in der dritten Runde der Australian Open. Der 22-Jährige setzte sich nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 7:6 (7:5), 6:4, 7:5 gegen den Weißrussen Igor Gerassimow durch. Nächster Gegner des Weltranglistensiebten ist Nikolos Basilaschwili (Georgien) oder Fernando Verdasco (Spanien).



Schon zum Auftakt gegen Marco Cecchinato (Italien) hatte er nur drei Sätze benötigt. "Ich habe noch keinen Satz verloren, ich hoffe, es bleibt so. Ich bin glücklich, in der dritten Runde zu sein", sagte Deutschlands Nummer eins.