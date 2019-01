Alexander Zverev bei den Australian Open.

Quelle: Kin Cheung/AP/dpa

Im dritten Anlauf hat es Alexander Zverev in die zweite Woche der Australian Open geschafft. Beim Drittrunden-Sieg über den australischen Außenseiter Alex Bolt konnte er im 1:52 Stunden langen Match Kräfte sparen. Der 26-jährige Bolt war dank einer Wildcard dabei und ist nur die Nummer 155 der Welt, hatte im bisherigen Turnierverlauf aber überraschend stark aufgespielt. Nun gibt es Gelegenheit zu einer Revanche gegen den Kanadier Milos Raonic.



Raonic ist für Zverevs schmerzliches Achtelfinal-Aus in Wimbledon vor anderthalb Jahren verantwortlich. Der 28 Jahre alte Weltranglisten-17. stand 2016 auch dank seines starken Aufschlags im Endspiel des Rasen-Klassikers. Insgesamt steht es in der Bilanz zwischen beiden 1:1. "Es wird nicht viele lange Ballwechsel geben", prophezeite Zverev. Am Sonntag bestreitet Angelique Kerber ihr Achtelfinale gegen Danielle Collins (USA).