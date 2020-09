Alexander Zverev spricht während einer Pressekonferenz.

Quelle: DPA

Alexander Zverev hat bei den Australian Open erstmals das Viertelfinale erreicht. Zverev gewann in Melbourne gegen den Russen Andrej Rubljow 6:4, 6:4, 6:4 und machte damit sein drittes Grand-Slam-Viertelfinale nach den French Open 2018 und 2019 perfekt.



Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale trifft der 22 Jahre alte Hamburger am Mittwoch auf den früheren Australian-Open-Gewinner Stan Wawrinka aus der Schweiz. Der Turniersieger von 2014 setzte sich mit 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2 gegen den an Nummer vier gesetzten Daniil Medwedew (Russland) durch.