Professor Alfons Kenkmann ist seit 2003 Professor für Didaktik der Geschichte an der Universität Leipzig. Als Vorsitzender des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten in NRW e.V. fördert er die Auseinandersetzung mit der Geschichte. Quelle: privat

Professor Alfons Kenkmann: Ich plädiere für Freiwilligkeit, was Exkursionen zu einem Gedenkort für Opfer des Nationalsozialismus angeht. Zwang führt nicht zu reflektiertem Geschichtsbewusstsein. Eher sollten Schüler und Lehrer gemeinsam im Vorfeld diskutieren, was beide Seiten mit einem Gedenkstättenbesuch verbinden. Sollen solche Besuche erfolgreich sein, verlangen sie nach einer vernünftigen Vor- und Nachbereitung an den Schulen. Würden die Besuche Pflicht, müsste zudem an vielen Gedenkstätten zusätzlich pädagogisch und historisch geschultes Personal bereitgestellt werden, das jetzt schon bei dem derzeitigen großen Interesse am Rande der Überbelastung steht. Hier wären dann die Kommunen und Bundesländer finanziell zusätzlich gefordert.