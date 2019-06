Junge Muslimin (Archiv).

Quelle: Wolfram Steinberg/dpa

In den Sommerferien wächst laut der Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes das Risiko von Zwangsverheiratungen junger Mädchen im Heimatland ihrer Eltern. Oft stiegen kurz vor Ferienbeginn die Anfragen verängstigter Schülerinnen in Beratungsstellen.



Zwangsverheiratungen seien bundesweit keine Einzelfälle. Sie drohten auch noch in der zweiten und dritten Migranten-Generation. Es sei nicht allein ein islamisches Phänomen, sondern liege vor allem an streng patriarchalischen Strukturen.