Ein Fall, der Schlagzeilen macht: Im Januar 2017 wird in Köln eine 19-Jährige ermordet. Ihr Vater hatte sich bei der Polizei gemeldet und angegeben, er habe die Tochter getötet. Er teilt den Beamten den Ort mit, an dem sie das tote Mädchen später finden - eine Garage. Die Fahndung nach dem Vater - bis heute erfolglos. Offenbar hat er sich ins Ausland abgesetzt. Mord in der eigenen Familie: Was sind die Gründe? Und kann so etwas verhindert werden?