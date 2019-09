Dichter Verkehr schiebt sich am 21.02.2018 über den Mittleren Ring in München

Quelle: dpa

Es geht um die EU-Vorschriften zur Luftreinhaltung. Die Behörden in Deutschland müssen dafür sorgen, dass die zulässigen Grenzwerte eingehalten werden. Tun sie das nicht, so können sie per Gerichtsurteil dazu verpflichtet werden. So geschehen in München: Nach Klagen der Deutschen Umwelthilfe verurteilten Verwaltungsgerichte den Freistaat zur Vorlage eines Luftreinhalteplans, der notfalls auch temporäre Fahrverbote für Dieselfahrzeuge vorsieht.