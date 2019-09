Das britische Unterhaus tritt am Mittag wieder zusammen. Archiv.

Quelle: Jessica Taylor/House of Commons/AP/dpa

Die britischen Abgeordneten kehren heute aus ihrer Zwangspause ins Parlament zurück. Das oberste britische Gericht hatte die von Premier Boris Johnson auferlegte fünfwöchige Suspendierung des Unterhauses gestern aufgehoben.



Johnson will das Urteil respektieren, hält es aber für falsch. Er ist für Neuwahlen, um seinen Brexit-Kurs durchzuboxen. Oppositionsführer Jeremy Corbyn will sich darauf aber nicht einlassen, solange ein ungeregelter EU-Austritt am 31. Oktober droht.