Protest gegen die Zwangspause des Parlaments.

Quelle: Frank Augstein/AP/dpa

In Großbritannien sollen heute landesweit Demonstrationen gegen die Zwangspause des britischen Parlaments stattfinden. Nach Angaben der Organisatoren werden Hunderttausende Menschen dazu erwartet. Aufgerufen zu dem Protest hat die Anti-Brexit-Initiative "Another Europe Is Possible".



Dem Aufruf schlossen sich unter anderem Politiker der oppositionellen Labour-Partei und Umweltaktivisten an. Die größte Demonstration soll vor dem Regierungssitz Downing Street in London stattfinden.