Auktionshaus versteigert Boris Beckers Besitz. Archivbild

Quelle: Tobias Hase/dpa

Eine Nachbildung des Wimbledon-Pokals, eine Goldene Kamera, ein Bambi: Insgesamt 82 Erinnerungsstücke des Ex-Tennisstars Boris Becker werden nun in einer Online-Auktion zwangsversteigert. Dies teilte das Auktionshaus Wyles Hardy & Co in Hemel Hempstead bei London mit.



Damit soll Geld für die Gläubiger eingetrieben werden. Becker war von einem britischen Gericht für zahlungsunfähig erklärt worden. Zu der finanziellen Misere kam auch noch die Trennung von seiner Ehefrau Lilly hinzu.