Exemplar der spanischen Verfassung im katalanischen Parlament Quelle: Manu Fernandez/AP/dpa

Zwei Tage nach der Entmachtung der Separatisten in Katalonien übernimmt die spanische Zentralregierung heute die Amtsgeschäfte in der Region. Ministerien und Behörden nehmen in Barcelona erstmals unter Madrider Leitung die Arbeit auf.



Nach Berichten spanischer Medien werden mehrere Staatssekretäre von Madrider Ministerien den katalanischen Regierungssitz aufsuchen. Die Zwangsverwaltung soll mindestens bis zur Abhaltung der für den 21. Dezember einberufenen Neuwahlen laufen.