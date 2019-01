Am 1. Januar 1999 fiel der Startschuss - und die Banken- und Finanzwelt der künftigen Eurozone hielt für eine symbolische Sekunde den Atem an. Die neue Währung, zunächst nur als elektronisches Geld, ersetzte die Deutsche Mark, den Franc, die Lira und das Geld in acht weiteren europäischen Ländern. Für einen Euro rechneten die Computer fortan 1,95583 Mark an; sichtbar für alle wurde dies bei den Aktienkursen, die von jetzt an in Euro ausgewiesen wurden und sich somit halbierten - optisch, nicht im Wert.