Die Kandidatinnen Toni Preckwinkle (l) und Lori Lightfoot.

Quelle: Teresa Crawford/AP/dpa

Chicago bekommt erstmals eine schwarze Bürgermeisterin: In der Stichwahl für das Amt standen die afroamerikanischen Demokratinnen Lori Lightfoot und Toni Preckwinkle. Die beiden dem linken Flügel ihrer Partei angehörenden Kandidatinnen hatten sich im Februar gegen zwölf Konkurrenten durchgesetzt.



In der Geschichte der drittgrößten Stadt der USA gab es erst eine Frau als Bürgermeisterin sowie einen schwarzen Mann. Lightfoot wäre zudem die erste bekennende Homosexuelle an Chicagos Spitze.