Vor diesem Hintergrund wird Bundeskanzlerin Angela Merkel von Donnerstag bis Samstag kommender Woche nach China reisen. Sie werde in Peking zu einem gemeinsamen Frühstück mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang zusammentreffen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Die Reise findet auch im Rahmen des Handelsstreits zwischen China und den USA statt. Merkel wird deshalb von einer großen Wirtschaftsdelegation begleite und in Peking sowie Wuhan mehrere Firmen besuchen. In Wuhan will sie an der dortigen Huazhong-Universität mit Studierenden sprechen.