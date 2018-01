Bei dem Absturz eines Bundeswehrhubschraubers in Mali sind beide Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Das teilte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am späten Mittwochabend bei einem kurzfristig anberaumten Pressestatement in Berlin mit. Die Ursache des Absturzes des Kampfhubschraubers Tiger am Mittwoch sei bislang ungeklärt, schrieb die Bundeswehr auf ihrer Internetseite. Die Untersuchungen zu dem Vorfall dauerten an. Der Hubschrauber und die Besatzungsmitglieder waren im Auftrag einer UN-Friedensmission in Mali im Einsatz.