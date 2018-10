In einigen Teilen der Insel gingen nach Angaben der nationalen Wetterbehörde am Dienstagabend innerhalb von vier Stunden 23 Zentimeter Regen nieder. Mehr als 100 Rettungskräfte waren nach dem Unwetter die Nacht über im Einsatz. Am Mittwoch wurden sie nach Behördenangaben von 80 Soldaten unterstützt. Mehr als 500 Personen hätten bei den Rettungs- und Aufräumarbeiten geholfen. In mindestens drei Orten wurden Schulen geschlossen, Hunderte Menschen wurden in Notunterkünften wie Sportstätten untergebracht. Zwei Brücken wurden zerstört und elf Straßen gesperrt. Weitere heftige Regenfälle wurden am Mittwoch auf den Balearen und im Osten und Süden der Iberischen Halbinsel erwartet.