90 Millionen Euro waren im Eurojackpot. Quelle: Federico Gambarini/dpa

Der Eurojackpot von 90 Millionen Euro geht je zur Hälfte nach Sachsen-Anhalt und nach Hessen. Mit dem Tipp der richtigen Zahlen 2-7-24-38-45 plus den zwei Zusatzzahlen 5 und 8 haben die Teilnehmer jeweils 45 Millionen Euro gewonnen. Das teilte Westlotto in Münster mit.



Zusätzlich zu den beiden deutschen Gewinnern gibt es 24 Fast-Millionäre, die 999.914,60 Euro bekommen. 13 von ihnen kommen aus Deutschland. 14 Mal in Folge war der Jackpot in den vergangenen Wochen nicht geknackt worden.