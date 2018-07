Seit dem Start des Eurojackpots im Jahr 2012 hatte die europäische Lotterie mit 18 Teilnehmerländern zum fünften Mal die gesetzlich festgelegte Obergrenze von 90 Millionen Euro erreicht. Als Folge wandert jeder weitere eingenommene Euro dann in die nächsten Gewinnklassen und bildet dort einen weiteren Jackpot. Dadurch haben sich in der 2. Gewinnklasse knapp 24 Millionen Euro angesammelt. 14 Mal in Folge war der Topf in den vergangenen Wochen nicht geknackt worden.