In Kenia ist ein großer Staudamm gebrochen. Durch das Unglück in Solai seien mindestens 42 Menschen gestorben, berichteten "The Star" und "Daily Nation" unter Berufung auf den örtlichen Polizeichef Japheth Kioko. Lee Kinyanjui, Gouverneur des Bezirks Nakuru, sprach zunächst von acht Toten. Zwei Dörfer sind demnach überschwemmt worden.



In Kenia und der Region herrscht derzeit eine von zwei jährlichen Regenzeiten. Dabei kommt es oft zu Überschwemmungen und Schlammlawinen.