Natalie Geisenberger

Quelle: dpa

Weltmeisterin Geisenberger (Miesbach) gewann am Sonntag vor Tatjana Hüfner (Blankenburg) und der Olympia-Zweiten Dajana Eitberger (Ilmenau). Vizeweltmeisterin Julia Taubitz (Oberwiesenthal), Geisenbergers einzig verbliebene Konkurrentin im Saisonklassement, kam nicht über den fünften Platz hinaus. Die EM-Medaillen werden im Rennrodeln traditionell im Rahmen eines Weltcuprennens ausgefahren.



Mit zwei EM-Titeln starten die deutschen Rennrodler aussichtsreich ins Weltcup-Finale am letzten Februar-Wochenende in Sotschi und können sich noch alle drei Gesamtsiege bei Frauen, Männern und Doppelsitzern sichern. Beim vorletzten Wettbewerb der Saison in Oberhof gewannen sowohl Natalie Geisenberger bei den Frauen als auch die Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt ihre Weltcup-Rennen und die gleichzeitig ausgetragene Europameisterschaft.