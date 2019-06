Bei einem Brand in den USA sterben sechs Menschen. Archivbild.

Bei einem Hausbrand in Langlade im US-Bundesstaat Wisconsin sind sechs Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen vier Kinder. Das Feuer habe sich in dem Holzgebäude rasend schnell ausgebreitet, berichtet CNN.



Die Kinder - zwei Jungen und zwei Mädchen - waren nach Angaben der Ermittler zwischen zehn Monaten und sieben Jahren alt. Auch ein 32-jähriger Mann und eine 34 Jahre alte Frau starben in den Flammen. Ob und wie die Opfer verwandt sind, sei nicht bekannt.