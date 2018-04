Erst vor gut einer Woche war es zu einem verheerenden Anschlag in Kabul gekommen, als Selbstmordattentäter vor einem Zentrum für Wählerregistrierung mehr als 50 Menschen in den Tod rissen. Bei dem Angriff waren mehr als 100 weitere Menschen verletzt worden. Auch damals bekannte sich der IS zu dem Anschlag auf schiitische Zivilisten. Präsident Aschraf Ghani verurteilte den Anschlag anschließend und sagte, solche Angriffe würden die Menschen nicht von der Teilnahme an demokratischen Wahlen abhalten. Im Oktober stehen in Afghanistan Parlamentswahlen an.