Elefanten haben zwei Menschen in Botsuana getötet. Archivbild.

Quelle: Charmaine Noronha/AP/dpa

In Botsuana haben Elefanten im Laufe der Woche zwei Menschen zu Tode getrampelt. Laut Umweltministerium wurde ein Mann am Mittwoch im Gebiet des Okavango-Deltas auf dem Weg zu einer Beerdigung getötet, ein weiterer Dorfbewohner am Donnerstag im Zentrum des Landes.



Das Ministerium ruft die Anwohner auf, jederzeit besonders vorsichtig zu sein, um die Wahrscheinlichkeit eines Elefanten-Angriffs zu reduzieren. In Botsuana sollen 130.000 Elefanten leben, Nationalparks sind dort nicht eingezäunt.