Das Coronavirus hat Frankreich erreicht.

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Das in China aufgetretene Coronavirus hat Europa erreicht. In Frankreich wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums zwei Fälle der neuen Lungenkrankheit bestätigt. Auch in den USA wurden bereits zwei Infektionen mit dem Virus nachgewiesen.



Die rätselhafte Lungenkrankheit war im Dezember in der chinesischen Metropole Wuhan ausgebrochen. In China sind derzeit rund 900 Infektionen nachgewiesen. Mehr als 25 der Patienten sind gestorben, zumeist ältere Menschen mit Vorerkrankungen.