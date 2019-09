Polizei nimmt zwei mutmaßliche Steuerbetrüger fest. Archivbild.

Nach jahrelanger Fahndung haben Ermittler in Frankfurt zwei Männer festgenommen, denen schwere Steuerhinterziehung vorgeworfen wird. Laut Generalstaatsanwaltschaft haben sich die seit Sommer 2014 international gesuchten Verdächtigen am Dienstag am Frankfurter Flughafen gestellt.



Die 37 und 40 Jahre alten Männer sitzen in Untersuchungshaft. Sie sollen zwischen August 2009 bis April 2010 beim Handel mit Luftverschmutzungsrechten rund 136 Millionen Euro Umsatzsteuer hinterzogen haben.