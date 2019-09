Blick in eine Hinrichtungskammer in den USA. Symbolbild

Quelle: Eric Risberg/AP/dpa

Im US-Bundesstaat Texas ist ein verurteilter Mörder hingerichtet worden. Der 64-jährige Billy Crutsinger war im Jahr 2003 wegen der Ermordung einer 89-jährigen Frau und deren 71 Jahre alten Tochter zum Tode verurteilt worden.



Er hatte die beiden erstochen und anschließend deren Kreditkarte sowie deren Auto gestohlen. Er konnte schnell festgenommen werden, als er in einer Bar mit der Kreditkarte bezahlte. Es war das 14. Mal, dass in den USA in diesem Jahr eine Todesstrafe vollzogen wurde.