"Es ist einfach unglaublich", sagt Dahlmeier. "Das ist wirklich ein Kindheitstraum, der für mich in Erfüllung geht. Ich habe so lange von diesem Traum geträumt. Ich freue mich auf alles, was noch kommt." Tatsächlich weckt Dahlmeier nun Hoffnungen auf eine Erfolgsserie wie letztes Jahr bei der WM, als sie mit ihrem historischen Fünffach-Triumph Sportgeschichte schrieb. "Die Erwartungen von außen waren mindestens so hoch wie meine eigenen", sagt Dahlmeier. "Trotzdem muss ich versuchen, locker zu bleiben. Das ist so ein Schlüssel zum Erfolg bei mir."