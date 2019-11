Ankunft der abgeschobenen Familie in Berlin.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Nach der Abschiebung einer siebenköpfigen Familie will die Türkei heute zwei Ehefrauen von Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nach Deutschland abschieben.



Dabei handelt es sich nach dpa-Informationen zum Einen um eine 1998 geborene Frau, der es gelungen war, aus dem von Kurden bewachten Gefangenenlager Al-Hol in Syrien zu fliehen. Die zweite Frau soll eine gebürtige Hannoveranerin sein. Sie soll sich aus dem syrischen Gefangenenlager Ain Issa in Richtung Türkei abgesetzt haben.