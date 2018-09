Erst nach dem EU-Gipfel Ende Juni wird May ihr Kabinett zum zweiten Mal nach Chequers, auf den Landsitz des Regierungschefs beordern. Dort soll dann die Regierung entscheiden, was die Regierung will. Am 9. Juli wollen sie das Ergebnis der Öffentlichkeit vorstellen. Zwei Jahre nachdem man das hätte erwarten können. Allerdings hatten so gerade die Brexit-Anhänger Zeit, die Wirklichkeit auf sich wirken zu lassen. Der Brexit wird teuer und schmerzhaft, Einigkeit mit der EU ist deutlich wichtiger, als viele Nationalisten es sich vorgemacht haben, das konnte man am Fall Skripal sehen, als die Europäer Mays harsche Position gegenüber Russland deckten. Und man sieht es täglich aufs Neue im Umgang mit den USA. Das führt nicht zu einem Einlenken, kaum jemand hat in den vergangenen zwei Jahren seine Meinung zum Brexit geändert, im Parlament schon eh nicht, und die Umfragen in der Bevölkerung zeigen Bewegungen von etwa zwei Prozent weg vom Brexit, von Stimmungsumschwung keine Rede. Und doch wird das Auftreten gegenüber Brüssel langsam aber sicher weniger unversöhnlich. Die Rede, die May im März in Mansion House hielt, legte davon Zeugnis ab, damals sprach sie zum ersten Mal davon, dass der Brexit weh tun wird, dass der Zugang zum Europäischen Markt schlechter sein wird als bisher.