"Es fühlte sich an wie ein schlechter Traum, aus dem man nur aufwachen will. Völlige Hilflosigkeit", erinnert sich Passin an die Zeit nach dem Anschlag. Sie habe sich von der Außenwelt abgeschottet und "unsichtbar" machen wollen. "Man beginnt, sich eine Maske aufzusetzen, um die Trauer nach außen nicht zuzulassen."



Bis heute lösen die Schlagworte Weihnachtsmarkt, Breitscheidplatz und Attentat Unbehagen in ihr aus. Und bis heute fühlt sie sich vom Staat nicht gut behandelt. Bereits einen Tag nach dem Anschlag versammelten sich Politiker in der Gedächtniskirche, zu diesem Zeitpunkt hätten viele Angehörige noch gar nicht gewusst, was mit Vater oder Ehefrau passiert war.