Stilles Gedenken an die Terror-Opfer von Berlin.

Quelle: Carsten Koall/dpa

Zwei Jahre nach dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz ist in Berlin der Opfer und Hinterbliebenen gedacht worden. An der Gedächtniskirche versammelten sich rund 100 Menschen.



Auf den Stufen vor dem Mahnmal für die Opfer liegen mehr als ein Dutzend Kränze. Darunter sind auch Gebinde der Botschaften von Israel, Polen und Italien. Am 19. Dezember 2016 war der islamistische Attentäter Anis Amri mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gefahren. 12 Menschen starben.