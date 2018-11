Auch wenn das Bollwerk am Breitscheidplatz nun vielen Passanten das Gefühl der Sicherheit vermittelt - nicht alle sind davon überzeugt. Tom Kleinert, der in einem Büro am Platz arbeitet, meint: "Sicher vor Lkw-Angriffen ist man jetzt wohl, aber wenn jemand was anderes planen würde, kann keine Festung schützen."