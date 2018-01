Assapow war durchaus nicht der erste tote russische Soldat im Krieg in Syrien. Die Nachrichtenagentur Reuters hat kürzlich berichtet, dass allein 40 Soldaten in Syrien seit Beginn dieses Jahres getötet worden seien sollen. Beobachter in Russland, Blogger und politische Aktivisten, halten diese Zahl für zu niedrig. Schätzungen gehen hier von 100 oder 200 toten russischen Soldaten aus. Das russische Verteidigungsministerium hat den Tod von 34 Soldaten in Syrien seit Beginn des Einsatzes vor zwei Jahren bestätigt. Zahlen, die in Regierungskreisen in Russland nicht gern gehört werden. Schließlich erinnert sie manchen an den berüchtigten Einsatz in Afghanistan.