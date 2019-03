Der Streit um neue Presseakkreditierungen in der Türkei weitet sich aus. Die Verlängerung der Pressekarte wurde für viele Medien abgelehnt. Ohne gültige Karte ist das Arbeiten für Journalisten in Istanbul nicht möglich. Auch das ZDF ist betroffen. So wurde die Karte von Jörg Brase, ZDF-Studioleiter in Istanbul, ohne Begründung abgelehnt.



Bettina Schausten, stellvertretende ZDF-Chefredakteurin, kündigte Widerspruch an: "Die Türkei entzieht dem ZDF damit die Möglichkeit der Berichterstattung."