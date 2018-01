Die SPD will "Wege aus der Zwei-Klassen-Medizin" finden. Quelle: Bernd Weissbrod/dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will bei möglichen Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU noch einmal über das System der Krankenversicherung reden. In der ZDF-Sendung "maybrit illner" betonte Weil, man müsse in den Verhandlungen darüber reden, "welche Wege wir finden, damit wir bei der Zwei-Klassen-Medizin dagegen arbeiten können".



Es könne "eigentlich auch nicht das Interesse der Union sein", dass die einen Patienten Stunden und andere Minuten im Wartezimmer säßen.