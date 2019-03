Festnahmen in Würzburg nach Kinderporno-Verdacht. Archivbild

Quelle: Martin Gerten/dpa

Weil sie Kinderpornos gedreht und im Internet verbreitet haben sollen, hat die Polizei in Würzburg zwei Männer festgenommen. Die Ermittler durchsuchten mehrere Häuser in der bayerischen Stadt, darunter eine Kindertagesstätte, wie die Polizei mitteilte.



Spezialeinsatzkräfte und Beamte des Bundeskriminalamtes (BKA) unterstützten die Würzburger Ermittler bei den Durchsuchungen am Mittwoch. Ob die beiden dem Haftrichter vorgeführt werden, war nach Polizeiangaben zunächst unklar.