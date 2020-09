In Österreich gibt es die ersten Coronavirus-Fälle. Zwei Personen im Bundesland Tirol haben sich nach Angaben der Landessanitätsbehörde mit dem Virus infiziert. Es sind die ersten Covid-19-Patienten in der Alpenrepublik.



Noch sei unklar, wo sich die Patienten angesteckt hätten. Die beiden 24-Jährigen seien nicht lebensbedrohlich erkrankt, sondern litten bisher nur an Fieber. Sie hatten sich selbst an die Leitstelle Tirol gewandt und ihre Symptome geschildert. Tests auf den Erreger seien positiv ausgefallen.