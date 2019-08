Grundlage für den "Akutplan" ist eine gleichlautende Studie des Pestel-Instituts, das sich selbst als Forschungsinstitut und Dienstleister für Kommunen, Unternehmen und Verbände sieht. Darin kommen die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass eine Entspannung auf Deutschlands Wohnungsmärkten nicht in Sicht sei. Insbesondere der andauernde Schwund bei den Sozialwohnungen führe dazu, dass mehr und mehr Menschen vom Wohnungsmarkt ausgegrenzt werden.



Weiter heißt es: "Die für den sozialen Wohnungsbau als Zuschüsse und Zinssubventionen eingesetzten Mittel in Höhe von zwei Milliarden Euro im Jahr 2017 und 2,4 Milliarden Euro im Jahr 2018 konnten ein weiteres Abschmelzen des Bestandes an Sozialwohnungen nicht verhindern. Inzwischen gelten die Neubaumieten in vielen Städten Deutschlands bis weit in die Mittelschicht hinein als nicht mehr bezahlbar." Zudem wird in der Studie darauf hingewiesen, dass unabhängig von der notwendigen Förderung auch eine verbesserte Einbindung der Zentren in die Regionen über den öffentlichen Nahverkehr eine wichtige Rolle bei der Entzerrung der Wohnungsmärkte spielen könne.