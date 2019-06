Das Ostseehotel Wustrow ist nur noch eine Ruine.

Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Großbrand hat in der Nacht ein Hotel im Ostseebad Wustrow in Mecklenburg-Vorpommern zerstört. Das Haupthaus des Familienbetriebs "Ostseehotel Wustrow" geriet aus bisher unbekannten Gründen in Brand. Erst am Samstagmorgen waren die Löscharbeiten beendet.



Die Höhe des Sachschadens wird auf rund zwei Millionen Euro beziffert. Ein Gast hatte das Feuer Freitagabend gegen 23.00 Uhr bemerkt und das Hotelpersonal informiert. 71 Menschen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.