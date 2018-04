Bauarbeiter in New York. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Im ersten Amtsjahr von US-Präsident Donald Trump hat die US-Wirtschaft viele Jobs geschaffen. Der Zuwachs lag in diesem Zeitraum laut US-Arbeitsministerium bei gut zwei Millionen. Die Arbeitslosigkeit blieb im Dezember unverändert auf dem tiefsten Stand seit fast 17 Jahren.



Die Quote verharrte bei 4,1 Prozent. Schon seit Oktober war sie derart niedrig - davor zuletzt im Dezember 2000. Einige Fachleute sprechen deshalb bereits von Vollbeschäftigung in der größten Volkswirtschaft der Welt.