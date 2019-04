Mike Pompeo sprach heute im US-Repräsentantenhaus.

Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

US-Außenminister Mike Pompeo rechnet damit, dass weiterhin in großer Zahl Menschen aus dem krisengeplagten Venezuela flüchten werden. In Washington sagte er, es sei zu erwarten, dass weitere zwei Millionen in andere Länder der Region fliehen würden, etwa nach Brasilien oder Kolumbien.



Es werde lange dauern, Venezuela wieder auf die Beine zu bringen. Mehr als drei Millionen Menschen sind bereits aus dem Land geflüchtet. Derzeit leidet Venezuela erneut unter einem massiven Stromausfall.