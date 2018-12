Wegen der Mitnahme von zwei Donuts wurde die Frau entlassen.

Quelle: Katrin Kasper/dpa

Eine Küchenhilfe in einem rheinland-pfälzischen Pflegeheim hat ihre Arbeit verloren, weil sie zwei für Bewohner bestimmte Donuts mit nach Hause genommen hatte. Das Landesarbeitsgericht in Mainz wies die Kündigungsschutzklage der über zehn Jahre in der Einrichtung angestellten Frau zurück.



Lediglich eine fristlose Kündigung stuften die Richter als nicht angemessen ein. In erster Instanz hatte das Arbeitsgericht Koblenz noch geurteilt, dass die Klägerin weiterbeschäftigt werden müsse.