Am Festzelt auf der Theresienwiese wird eine Dachplane befestigt. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Bis das erste Fass Bier auf dem Münchner Oktoberfest angezapft wird, dauert es noch - aber die Vorbereitungen gehen schon in die heiße Phase. Gut zwei Monate vor dem Anstich startet diese Woche offiziell der Aufbau.



Die Theresienwiese ist eine riesige Baustelle, das 31 Hektar große Festgelände ist für Passanten gesperrt, nur einige Durchgänge bleiben offen. Zuerst werden die Festzelte errichtet, die Fahrgeschäfte folgen. Das 185. Oktoberfest beginnt am 22. September und endet am 7. Oktober.